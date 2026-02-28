Sciopero dei treni Salvini | Oltre il 94% dell' alta velocità viaggia regolarmente La mappa dei disagi

Dalle 21 di ieri sera, è in corso uno sciopero del trasporto ferroviario promosso da Sgb e Cub trasporti. Secondo quanto dichiarato, oltre il 94% dei treni dell’alta velocità continua a circolare regolarmente. La protesta ha causato disagi e annunci di variazioni nei servizi, mentre le compagnie stanno gestendo le partenze e le cancellazioni. La mappa dei disagi mostra le aree più colpite dalla protesta.

E' in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario indetto da Sgb e Cub trasporti. La protesta terminerà alle 20.59 di oggi. E' invece terminato alle 5.59 lo sciopero proclamato sempre per i trasporti da parte dell'Usb, iniziato ieri alle 22.00. Non sono previste fasce di garanzia non essendo un giorno feriale. Trenitalia segnala che nella giornata «i treni possono subire.