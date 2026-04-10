Si ferma l’Alta Velocità tra Roma e Firenze i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano | quanto dura lo stop e a cosa serve

Tra sabato e domenica, i treni dell'Alta Velocità tra Roma e Firenze non circoleranno, causando notevoli disagi ai passeggeri. La sospensione durerà tutto il fine settimana e coinvolgerà anche le tratte che collegano Milano alle altre città, con possibili ritardi e cancellazioni. La chiusura temporanea si rende necessaria per lavori di manutenzione e interventi tecnici sulla linea ferroviaria.

Sarà un weekend di forti disagi per chi dovrà viaggiare in treno sulla linea tra Roma e Firenze. Come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la circolazione sulla tratta Rovezzano-Settebagni, la Roma-Firenze Alta Velocità. Stop anche sulla linea convenzionale, nella tratta Orte-Roma Tiburtina, dalle 14 di sabato alle 5 di domenica. A che cosa servono i lavori dell’11 e 12 aprile. I lavori riguardano l’attivazione dell’Ertms, l’European Rail Traffic Management System, il sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, sull’intera direttrice, completando l’installazione nella tratta Orvieto-Settebagni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Treni alta velocità, stop tra Firenze e Roma nel fine settimana. Disagi per la Toscana Stop ai treni alta velocità tra Roma-Firenze nel weekend per lavoriPrenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee... Temi più discussi: Sud penalizzato, l’alta velocità della rete ferroviaria si ferma a Salerno; Frana di Petacciato, ripresa la circolazione: i treni cancellati o modificati sulla linea Adriatica; Treni alta velocità, stop tra Firenze e Roma nel fine settimana. Disagi per la Toscana; Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari. Treni Alta-Velocità Roma-Firenze: stop dall’11 al 13 aprile, perchè si fermano e come cambia il tabellonePrenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospens ... italiaoggi.it Roma-Firenze, stop all’alta velocità per i lavori sulla tratta: ecco quando. I treni sospesiCircolazione sospesa a causa dei lavori di attivazione dell'Ertms, sistema standard europeo di sicurezza e segnalamento ferroviario. Ecco quando riprenderanno a circolare i treni ... quotidiano.net Ieri sera la stazione ferroviaria di Sapri, in provincia di Salerno, si è fatta teatro di un grave episodio di violenza, nato da un alterco iniziato a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Roma, evolutosi poi in una rissa tra tre giovani con l'uso di coltelli. - facebook.com facebook Si ferma l'Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve x.com