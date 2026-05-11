L’allerta ai soccorsi e poi l’intervento | recuperato un cadavere nel fiume tra Terni e Narni

Nella serata dell’11 maggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono stati avvisati di un evento nel fiume tra Terni e Narni. Dopo aver ricevuto la segnalazione, sono intervenuti sul posto e hanno recuperato un cadavere. La notizia ha suscitato l’attenzione della comunità locale. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull’identità della persona o sulle circostanze dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui