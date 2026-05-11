L’allerta ai soccorsi e poi l’intervento | recuperato un cadavere nel fiume tra Terni e Narni
Nella serata dell’11 maggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono stati avvisati di un evento nel fiume tra Terni e Narni. Dopo aver ricevuto la segnalazione, sono intervenuti sul posto e hanno recuperato un cadavere. La notizia ha suscitato l’attenzione della comunità locale. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull’identità della persona o sulle circostanze dell’accaduto.
La segnalazione ai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni è arrivata nella prima serata di oggi, 11 maggio. E parlava di un corpo nel canale di Recentino, fra Terni e Narni. A questo punto, sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno inviato sul.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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