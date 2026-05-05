Recuperato nel Tevere il cadavere di un uomo | il ritrovamento a Fiumicino verso la foce del fiume

Nella zona di Fiumicino, vicino alla foce del Tevere, è stato trovato il corpo di un uomo. Il cadavere è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco nel corso di un intervento sul fiume. La scoperta è avvenuta in prossimità dell’area portuale, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Il Tevere ha restituito il cadavere di un uomo, prontamente recuperato dai vigili del fuoco, all'altezza di Fiumicino, verso la foce.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fiumicino, cadavere riaffiora dal fiume TevereMacabra scoperta a Fiumicino dove il cadavere di un uomo è stato recuperato dal fiume Tevere. Cadavere nel fiume Misa: il ritrovamento in centro storico a SenigalliaSenigallia (Ancona), 6 marzo 2026 – Mattinata angosciante in centro storico a Senigallia oggi: il corpo senza vita di un uomo è stato trovato...