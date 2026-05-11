L' alleanza tra scuola e quartiere | il pasticcere Davide Baccini porta l' arte del dolce tra i bambini dell' infanzia
Un'iniziativa coinvolge un pasticcere che collabora con una scuola dell'infanzia, portando le sue competenze tra i bambini del quartiere. L’attività si svolge in un ambiente che si trasforma temporaneamente in un laboratorio di pasticceria, dove i piccoli partecipano alla realizzazione di dolci. Questo progetto mira a integrare l’esperienza pratica con l’educazione, creando un ponte tra l’ambiente scolastico e il quartiere.
L’educazione passa anche attraverso il "fare", specialmente quando l’aula si trasforma in un laboratorio di pasticceria. L'Istituto comprensivo 8 "Camelia Matatia" di Forlì ha recentemente concluso una serie di iniziative che hanno visto i piccoli alunni delle scuole dell'infanzia protagonisti di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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