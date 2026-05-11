L' aggressione con l' appendiabiti il sangue lavato e il video al figlio prima dei soccorsi L' omicidio di Alberto Pacetti ora per ora

Un episodio di violenza ha portato all'omicidio di Alberto Pacetti, con la donna coinvolta che avrebbe atteso circa otto ore prima di chiamare i soccorsi. La ricostruzione dei fatti indica che l'aggressione con un appendiabiti si è verificata in un'abitazione, dove il sangue è stato lavato. Prima di chiamare i soccorsi, la donna avrebbe anche mostrato un video al proprio figlio. La responsabile dell'omicidio è stata arrestata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui