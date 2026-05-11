L' aggressione con l' appendiabiti il sangue lavato e il video al figlio prima dei soccorsi L' omicidio di Alberto Pacetti ora per ora
Un episodio di violenza ha portato all'omicidio di Alberto Pacetti, con la donna coinvolta che avrebbe atteso circa otto ore prima di chiamare i soccorsi. La ricostruzione dei fatti indica che l'aggressione con un appendiabiti si è verificata in un'abitazione, dove il sangue è stato lavato. Prima di chiamare i soccorsi, la donna avrebbe anche mostrato un video al proprio figlio. La responsabile dell'omicidio è stata arrestata.
Alberto Pacetti si sarebbe potuto salvare. Monica Belciug, arrestata per l'omicidio, avrebbe infatti atteso quasi otto ore prima di chiamare i soccorsi. Un lungo arco di tempo durante il quale la donna - che avrebbe anche tentato di lavare via il sangue dall’appartamento di via Angelo Fava 27, a.🔗 Leggi su Romatoday.it
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