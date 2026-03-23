ROMA – Uscirà al cinema il 16 aprile “Il Delitto del 3° Piano”, il nuovo film di Rémi Bezançon con Laetitia Casta, Guillaume Gallienne e Gilles Lellouche, distribuito da Notorious Pictures. Ambientato in un elegante palazzo borghese, il film racconta la storia di Anna, appassionata di cinema hitchcockiano, e di suo marito Pierre, celebre autore di thriller, una coppia borghese in crisi, immersa in una quotidianità raffinata ma logorata dalla routine. Quando i due iniziano a osservare i nuovi vicini del terzo piano, quello che nasce come un gioco voyeuristico si trasforma ben presto in un’ossessione. Una scomparsa improvvisa e una serie di indizi inquietanti li spingono a credere di trovarsi davanti a un delitto, dando avvio a un’indagine sempre più pericolosa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 16 aprile al cinema “Il Delitto del 3° Piano” con Laetitia Casta, Guillaume Gallienne e Gilles Lellouche

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