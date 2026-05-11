Ladro di amari colpisce nel circolo pensionati di Torino Vanchiglietta ma le guardie giurate lo mettono in fuga
Un uomo travisato ha tentato di rubare alcune bottiglie di amari dal magazzino del circolo pensionati e bocciofila Vanchiglietta, situato in lungo Dora Colletta a Torino. Dopo aver forzato la porta a vetri, il ladro ha cercato di allontanarsi con il bottino, ma è stato messo in fuga dalle guardie giurate presenti sul posto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
Un uomo camuffato ha forzato la porta a vetri del magazzino del circolo pensionati e bocciofila Vanchiglietta in lungoDora Colletta a Torino, cercando di fuggire con un carico di alcolici. È accaduto nella prima mattinata di giovedì 7 maggio 2026. Il furto è stato sventato grazie all'intervento.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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