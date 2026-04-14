Agirono nell’adempimento del dovere assolte le due guardie giurate che bloccarono un uomo davanti alla sede Sky di Milano

Due guardie giurate coinvolte in un episodio davanti alla sede Sky di Milano sono state assolte con la motivazione che avevano agito nell’adempimento del dovere. Le imputate erano state accusate per la morte di un uomo avvenuta tra il 19 e il 20 agosto 2023. La decisione è stata presa perché le guardie sono state ritenute non punibili in relazione alle azioni svolte in quel momento.

Sono state assolte perché ritenute “non punibili” per aver agito nell’adempimento del dovere le due guardie giurate imputate per la morte di Giovanni Sala, avvenuta tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky Italia di Rogoredo, a Milano. La decisione è stata pronunciata dalla Corte d’Assise del capoluogo lombardo, chiudendo il processo per omicidio preterintenzionale. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis aveva chiesto condanne fino a sei anni, sostenendo che la morte fosse sopraggiunta a seguito delle modalità con cui l’uomo era stato immobilizzato. Secondo l’accusa, Sala – in evidente stato di alterazione – era stato trattenuto a terra per alcuni minuti, con un ginocchio sulla schiena, e colpito con due pugni da uno dei vigilantes.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Agirono nell’adempimento del dovere”, assolte le due guardie giurate che bloccarono un uomo davanti alla sede Sky di Milano Ramy: il carabiniere che inseguì lo scooter accusato di omicidio stradale nell’adempimento del dovereMilano, 16 febbraio 2026 – Si alleggerisce il peso dell’accusa nei confronti del carabiniere alla guida della gazzella che tallonò Ramy Elgaml, il... Morto a 34 anni davanti alla sede Sky di Milano, il perito: “Torace pressato per 5 minuti dal ginocchio del vigilante”Per più di 5 minuti un vigilante ha tenuto il ginocchio pressato sul torace di Giovanni Sala, poi morto per arresto cardiaco ad agosto 2023 davanti...