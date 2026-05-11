Ladri in monopattino | in due arrestati a Sesana coinvolti anche due minori
Due persone sono state arrestate dalla polizia nei pressi di Sesana per aver commesso dei furti. Durante l'operazione, sono stati individuati anche due minori coinvolti nell'episodio. I responsabili sono stati fermati mentre si spostavano su un monopattino, e le forze dell'ordine hanno proceduto con i controlli e le relative misure cautelari. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili nella zona.
Un uomo e una donna sono stati fermati e arrestati dalla polizia nei dintorni di Sezana per aver compiuto dei furti. Con loro due minori, di 15 e 13 anni, che avevano partecipato al furto e di cui si stanno occupando ora i servizi sociali. Il gruppo è stato identificato grazie a diverse.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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