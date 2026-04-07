Ladri al campo Coni a Bergamo danni anche alla Stars Atletica

Nella notte, alcuni ladri sono penetrati nel campo Coni di Bergamo, causando danni anche alla Stars Atletica. Durante l’effrazione non sono stati rubati oggetti o attrezzature. Il presidente dell’associazione ha presentato una denuncia alle autorità di polizia. La scena è stata scoperta al mattino, quando sono stati notati i danni e l’ingresso forzato. Non ci sono state altre persone coinvolte o fermate.

IL CASO. Durante l’effrazione non è stato portato via nulla. Il presidente Acerbis ha sporto denuncia in questura. Anche la società «Bergamo Stars Atletica» ha subito danni – piuttosto ingenti – dall’effrazione dello scorso giovedì notte nella sede di via delle Valli 154. «La struttura ospita cinque locali, tre sono utilizzati dalla società Atletica 59 e due da noi – spiega il presidente di Bergamo Stars, Dante Acerbis – e proprio la nostra finestra è stata danneggiata per entrare nei locali, così come una porta, nella quale è stato praticato anche un grosso buco». Del colpo si sono resi conto la mattina di venerdì gli addetti alle pulizie, visto che venerdì e sabato la struttura ha ospitato alcune gare regionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ladri al campo Coni a Bergamo, danni anche alla Stars Atletica Atletica leggera senza campo Coni né sedi alternative: i ragazzi devono allenarsi al CedirDa oltre un anno e mezzo le società di atletica leggera reggine stanno vivendo una condizione di disagio per i lavori di rifacimento del campo scuola... Leggi anche: Secondo raid notturno in pochi mesi alla sede dell’Atletica Bergamo 59, i ladri danneggiano la sede -Foto Argomenti più discussi: Ladri al campo Coni a Bergamo, danni anche alla Stars Atletica; Furto al campo Coni: danni ingenti alle società di atletica. Ladri al campo Coni a Bergamo, danni anche alla Stars AtleticaIL CASO. Durante l’effrazione non è stato portato via nulla. Il presidente Acerbis ha sporto denuncia in questura. ecodibergamo.it Secondo raid notturno in pochi mesi alla sede dell’Atletica Bergamo 59, i ladri danneggiano la sede -FotoIgnoti sono entrati nella sede di Bergamo di via delle Valli distruggendo porte e mettendo tutto a soqquadro, senza trovare nulla da rubare. ecodibergamo.it Cardio lovers, l'estate sta arrivando Open space dedicato alla sala pesi per vivere un'esperienza atletica unica in città. Ti aspettiamo alla #GYMNICA. • Via Carlo Felice, 31D - Sassari • Corso Angioy, 25 - Sassari - facebook.com facebook VIDEO. Mondiali atletica indoor, Battocletti vince i 3000 m x.com