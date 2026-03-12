Giardinaggio pittura e teatro-gioco | a Cardillo al via i laboratori artistici e creativi per adulti e bambini

A Palermo, nel quartiere Cardillo, sono iniziati i nuovi laboratori artistici e creativi organizzati dall’associazione Elementi Creativi del Teatro del Fuoco. A partire da martedì 17 marzo, adulti e bambini possono partecipare a sessioni di giardinaggio, pittura e teatro-gioco presso la sede di via Tommaso Natale 78E, all’angolo con via del Pesco.

Nuove opportunità di creatività, incontro e benessere nel quartiere Cardillo. Da martedì 17 marzo prendono il via i laboratori artistici e creativi promossi dall'associazione Elementi Creativi del Teatro del Fuoco, nella sede di via Tommaso Natale 78E, ad angolo con via del Pesco, a Palermo. L'iniziativa propone attività dedicate sia agli adulti sia ai più piccoli, con l'obiettivo di creare uno spazio di partecipazione culturale e socializzazione attraverso arte, teatro e contatto con la natura. Tra le proposte in partenza c'è il laboratorio di giardinaggio per adulti "Il tuo balcone in fiore", in programma ogni giovedì dalle 15.

