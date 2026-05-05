Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La primavera nei Castelli Romani regala sempre atmosfere magiche, ma quest’anno il pittoresco borgo di Nemi ha deciso di stupire i suoi visitatori con un’iniziativa che esce fuori dai classici schemi turistici. Conosciuta in tutto il mondo per il suo incantevole lago e per le deliziose fragoline di bosco, la cittadina si prepara a trasformare i suoi caratteristici vicoli in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Il prossimo 10 maggio, infatti, andrà in scena un appuntamento imperdibile che promette di mescolare la sapienza delle antiche tradizioni locali con lo stupore della scoperta empirica.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Nemi unisce scienza e fragole in un evento gratuito

Notizie correlate

Nemi, il borgo delle fragole del Lazio dalla storia antichissima, è il viaggio ideale da fare in primaveraTra storia antica, navi romane e natura, Nemi è uno dei borghi più affascinanti dei Castelli Romani, affacciato su un lago vulcanico e famoso per le...

11.000 metri: il Batiscafo unisce scienza e paceUn progetto cinematografico che unisce la storia della scienza al futuro della pace prenderà forma con l’anteprima di ‘Operazione Batiscafo Trieste’,...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Nemi Fragole e Scienze il 10 maggio 2026; Nemi Fragole e Scienza – 10 maggio: Un Evento gratuito per tutti tra scienza e spettacolo.

Nemi Fragole e ScienzaDomenica 10 maggio dalle 16:00 alle 19:00 a Nemi andrà in scena Nemi Fragole e Scienza - Un’Estate Geniale, un evento gratuito e diffuso nel borgo laziale che unisce scienza, cultura, divertimento ... romatoday.it

Nemi – Fragole e Scienza: il 10 maggio un evento gratuito per tutti tra esperimenti e spettacoloAspettando la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di domenica 7 giugno, dedicata alla cucina italiana patrimonio dell’Umanità ... castellinotizie.it

NEMI 3 maggio 2026 Le foto e la classifica finale della 4ª e ultima tappa del 3º Trofeo scacchistico dei Castelli Romani Prossimo appuntamento, DOMENICA 21 giugno, ore 15:00, Aula Consiliare di Albano Laziale, con le Premiazioni finali della - facebook.com facebook