La zona tranquilla arriva al Masaccio

A San Giovanni Valdarno, il progetto “La zona tranquilla” sarà inaugurato presso il complesso Masaccio. L’iniziativa mira a creare uno spazio dedicato al benessere e alla quiete, destinato ai residenti e alle persone che frequentano l’area. La presentazione è prevista per i prossimi giorni, con l’obiettivo di offrire un ambiente più sereno e accogliente per la comunità locale.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – . A San Giovanni Valdarno la Compagnia di’ Fico porta in scena la commedia degli equivoci di Emilio Caglieri con la regia di Alessandra Porri tra risate, vernacolo fiorentino e memoria della guerra Il cinema teatro Masaccio si prepara ad accogliere lo spettacolo “La zona tranquilla” di Emilio Caglieri, portato in scena dalla Compagnia dì’ Fico dell’associazione culturale SogniErranti. L’appuntamento, che ha il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno, è fissato per venerdì 15 maggio 2026 alle 21,15. Una commedia brillante, costruita sul meccanismo irresistibile degli equivoci, ma capace anche di raccontare una pagina drammatica della storia italiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La zona tranquilla” arriva al Masaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “La zona tranquilla” al Teatro Comunale di Laterina: commedia degli equivoci e memoria della guerraArezzo, 17 aprile 2026 – Domani, sabato 18 aprile alle ore 21:15, il Teatro Comunale di Laterina ospiterà “La zona tranquilla”, celebre opera di... La zona tranquilla, in scena a LaterinaSabato 18 aprile alle ore 21:15 al Teatro Comunale Laterina andrà in scena “La zona tranquilla”, famosa opera di Emilio CaglieriLa “Compagnia di’...