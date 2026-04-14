La zona tranquilla in scena a Laterina
Sabato 18 aprile alle 21:15, al Teatro Comunale di Laterina, sarà rappresentata “La zona tranquilla”, opera di Emilio Caglieri. La “Compagnia di’ fico” dell’Associazione Culturale “SogniErranti” porta in scena questa commedia degli equivoci, nota per il suo intreccio di situazioni divertenti e fraintendimenti. La rappresentazione fa parte di un ciclo di spettacoli dedicati alla riscoperta di autori italiani.
Sabato 18 aprile alle ore 21:15 al Teatro Comunale Laterina andrà in scena “La zona tranquilla”, famosa opera di Emilio CaglieriLa “Compagnia di’ fico" dell’Associazione Culturale “SogniErranti” riporta in vita uno dei capolavori di Emilio Caglieri: una commedia degli equivoci, in cui ogni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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