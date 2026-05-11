Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, il programma televisivo “La Volta Buona” andrà in onda su Rai 1. La trasmissione presenterà nuovi racconti e ospiti noti, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con storie e momenti di interesse. La settimana promette di offrire una varietà di contenuti, mantenendo il format consolidato e attirando l’attenzione degli spettatori.

La settimana televisiva di La Volta Buona si prepara a regalare nuovi racconti, volti amati e momenti di grande curiosità. Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, il pomeriggio di Rai 1 torna a riempirsi delle storie e delle atmosfere che hanno reso il programma di Caterina Balivo uno degli appuntamenti più seguiti della fascia daytime. Tra biografie intense, musica, rubriche di servizio e ospiti che attraversano cinema, televisione e attualità, il salotto del celebre divano arancione si conferma un luogo dove ogni pomeriggio prende forma un racconto diverso. Chi arriverà in studio durante la settimana? Quali temi guideranno le puntate? E quali sorprese ha preparato Caterina Balivo per il pubblico di Rai 1? La nuova settimana di La Volta Buona si apre con un viaggio nelle storie familiari del mondo dello spettacolo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Volta Buona, ospiti dall’11 al 15 maggio 2026: ecco chi ci sarà da Caterina Balivo su Rai 1

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