Nella puntata de La Volta Buona trasmessa l’11 maggio, è stato affrontato il tema dei tradimenti e della fedeltà. Sono stati ospitati diversi protagonisti in studio, tra cui il figlio di un noto attore, che ha condiviso ricordi sul rapporto con il padre e il suo atteggiamento nei confronti dell’infedeltà. La conversazione ha coinvolto anche altre figure, con alcuni interventi e giudizi su personaggi noti.

Tradimenti e fedeltà: questo il tema iniziale della puntata de La Volta Buona dell’11 maggio, dove sono intervenuti vari ospiti in studio, tra cui Simone, il figlio di Walter Chiari, che ha parlato dell’infedeltà del papà e del suo concetto di fedeltà. Ma nel salotto di Caterina Balivo si è tornati sul tema del momento, ovvero l’infinita “guerra” mediatica tra Al Bano e Romina Power; in puntata, Jasmine ha replicato alle affermazioni di Romina Carrisi a Verissimo. Le nostre pagelle. Il talk sull’infedeltà. Voto: 6. Diversi gli argomenti affrontati in apertura a La Volta Buona: i matrimoni che durano a lungo sono sempre stati privi di tradimenti? Un punto di domanda interessante, che si allaccia a una frase di Papa Leone: “Perdonare un tradimento non è debolezza, ma amore che ricuce le ferite del cuore”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle dell’11 maggio: Jasmine Carrisi dispiaciuta (5), proposta a sorpresa per la Balivo (8)

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