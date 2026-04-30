La Volta Buona pagelle del 30 aprile | Corinne Clery parla della lite con Serena Grandi 5 Jasmine Carrisi ricorda la sorella scomparsa 9

Giovedì 30 aprile, il programma pomeridiano di Rai1 ha trasmesso nuove interviste e racconti, tra cui l'intervento di Corinne Clery riguardo a una discussione con Serena Grandi e il ricordo di Jasmine Carrisi sulla sorella scomparsa. La trasmissione, come di consueto, ha proposto momenti di intrattenimento e interviste con ospiti che hanno condiviso esperienze personali e opinioni su vari temi. La puntata si è conclusa con le consuete pagelle sui partecipanti.

Anche giovedì 30 aprile torna l’appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 che ogni giorno fa compagnia a migliaia di telespettatori con le sue storie e i suoi ospiti. Questa volta in studio da Caterina Balivo ci sono la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, ma anche il ballerino Simone Di Pasquale, Corinne Clery, Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, Samantha De Grenet e Natasha Stefanenko, raggiunti poi anche da Antonella Fiordelisi. Il ricordo di Ylenia Carrisi nelle parole della sorella Jasmine (9). La puntata inizia con la storia di Ylenia Carrisi, la figlia di Romina Power e Al Bano, scomparsa anni fa e mai più ritrovata.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 30 aprile: Corinne Clery parla della lite con Serena Grandi (5), Jasmine Carrisi ricorda la sorella scomparsa (9) Notizie correlate La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8)Giovedì pomeriggio all’insegna della cronaca rosa, tra tradimenti, confessioni a cuore aperto e parentesi musicali a La Volta Buona. La Volta Buona, pagelle del 10 aprile: il lutto e l’umanità di Claudio Lauretta (10), Corinne Cléry, l’ex fidanzato risponde alle accuse (6)Caterina Balivo torna nel pomeriggio di Rai 1 con un nuovo appuntamento de La Volta Buona. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle del 27 aprile: Al Bano sogna nuovi duetti (7), Mary Segneri svela gli abiti delle damigelle (8); La Volta Buona, le pagelle del 22 aprile: il divorzio di Emanuele Filiberto (8), il segreto di Jannik Sinner (7); La Volta Buona, pagelle del 20 aprile: Claudio Pallitto difende Chanel Totti (10), Pino Insegno, la gaffe su Tredici Pietro (5); Canzonissima 2026, pagelle della finale: il trionfo giusto di Fabrizio Moro (8), Jalisse da Sanremo (7), Milly Carlucci ironica (8). La Volta Buona, pagelle del 29 aprile: la battaglia delle diete (4), le difficoltà di Rossella Erra (7)È tempo di diete per l’estate, ma quali vanno bene? In studio è scontro. Spazio poi a gossip e confessioni: ecco i dolori di Rossella Erra ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 27 aprile: Al Bano sogna nuovi duetti (7), Mary Segneri svela gli abiti delle damigelle (8)A La Volta Buona, Caterina accoglie Al Bano, che svela i suoi duetti dei sogni, e tratta il tema della differenza d’età in amore: le pagelle ... dilei.it Guillermo Mariotto confessa a La Volta Buona di aver usato i farmaci GLP-1 su consiglio di principesse arabe. - facebook.com facebook