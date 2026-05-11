La voce di Antigone al Teatro Ivo Chiesa con gli attori detenuti della compagnia Scatenati

Al Teatro Ivo Chiesa è andato in scena “La voce di Antigone”, uno spettacolo interpretato dagli attori detenuti della compagnia Scatenati provenienti dalla Casa Circondariale di Genova Marassi. La rappresentazione, diretta da Eva Cambiale e Carlo Orlando, porta in scena la tragedia di Sofocle, riflettendo temi di ingiustizia, coraggio e conflitti. Lo spettacolo si inserisce in un contesto di attualità, con riferimenti a situazioni di guerra e tensioni sociali.

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