La voce di Antigone al Teatro Ivo Chiesa con gli attori detenuti della compagnia Scatenati
Al Teatro Ivo Chiesa è andato in scena “La voce di Antigone”, uno spettacolo interpretato dagli attori detenuti della compagnia Scatenati provenienti dalla Casa Circondariale di Genova Marassi. La rappresentazione, diretta da Eva Cambiale e Carlo Orlando, porta in scena la tragedia di Sofocle, riflettendo temi di ingiustizia, coraggio e conflitti. Lo spettacolo si inserisce in un contesto di attualità, con riferimenti a situazioni di guerra e tensioni sociali.
Un paese in guerra tra conflitti, atti di ingiustizia e di coraggio: tutta la contemporaneità di Sofocle nello spettacolo “La voce di Antigone” portato in scena dagli attori detenuti della Compagnia Scatenati della Casa Circondariale di Genova Marassi, con la regia di Eva Cambiale e Carlo Orlando.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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