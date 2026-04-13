Il misantropo di Molière con Fausto Cabra in scena al Teatro Ivo Chiesa

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, al Teatro Ivo Chiesa, va in scena “Il misantropo” di Molière, interpretato da Fausto Cabra e diretto da Andrée Ruth Shammah. Lo spettacolo è stato programmato per queste due serate, portando sul palco l’opera classica dell’autore francese. La rappresentazione coinvolge un cast e una regia dedicati a ricreare fedelmente il testo originale.

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile va in scena al Teatro Ivo Chiesa “Il misantropo” di Molière, interpretato da Fausto Cabra per la regia di Andrée Ruth Shammah.La regista presenta così il suo approccio al capolavoro che debuttò nel 1666: «Un omaggio a Molière, al piacere di ascoltare le sue parole.🔗 Leggi su Genovatoday.it Al teatro degli Unanimi. Domani va in scena ’Il Misantropo’ di MoliereARCIDOSSO Dopo i recenti tutto esaurito con Paolo Rossi e Ugo Dighero, la stagione 2025/2026 dei Teatri d’Amiata prosegue con un grande classico... In scena a Cavarzere "Il misantropo" di MolièreAl Teatro Tullio Serafin proseguono fino a marzo gli appuntamenti per "Solo a teatro le domeniche sono spettacolari" di Cavarzere, la stagione...