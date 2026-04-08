Lella Costa interpreta la Lisistrata di Aristofane al Teatro Ivo Chiesa

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, il Teatro Ivo Chiesa ospita la rappresentazione della commedia “Lisistrata” di Aristofane, con l’attrice Lella Costa nel ruolo principale. La pièce è una delle opere più note del teatro antico e viene portata in scena in questa stagione teatrale. La regia e l’interpretazione sono parte di un programma dedicato al teatro classico.

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile al Teatro Ivo Chiesa arriva un punto fermo del teatro classico come la “Lisistrata” di Aristofane, interpretato da Lella Costa.La commedia, scritta nel 411 a.C., ha ancora molto da dire. Certo, è una satira pungente della guerra del Peloponneso e delle sue. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Temi più discussi: Lella Costa interpreta Lisistrata e lo sciopero delle donne: quando il teatro diventa un argine alla violenza; Lella Costa interpreta Lisistrata di Aristofane a Genova; Salis: esposto alla Procura sul Carlo Felice. Scenografie pagate 30mila euro e valutate un milione e mezzo; Amt: tre depositi bus invasi da piccioni. La denuncia di Ugl: il guano ricopre mezzi e attrezzature.

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Lella Costa sul palco del Verdi con Lisistrata di AristofaneLa stagione di prosa del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno volge al temine e martedì 7 aprile alle 21.00 andrà in scena Lisistrata di Aristofane con ... gonews.it

Lella Costa interpreta Lisistrata e lo sciopero delle donne: quando il teatro diventa un argine alla violenza #eventiinliguria x.com

"Per l'allegria il nostro pianeta è poco attrezzato. In questa vita non è difficile morire, ma vivere." #LellaCosta cita Majakóvskij nel suo monologo a #OgniCosaèIlluminata. Rivedi la puntata: http://bit.ly/2Ftnnh9 | Rai3 - facebook.com facebook