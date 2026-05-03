Questa settimana un senatore statunitense arriverà a Roma, segnando il primo incontro ufficiale tra le due nazioni dopo alcuni dissidi recenti. La visita è prevista per il 7 maggio e include un faccia a faccia con il Papa, secondo quanto si è appreso. La presenza del politico americano in Italia si inserisce in un momento di tensione tra i due paesi, ma i dettagli sugli obiettivi specifici dell'incontro non sono stati resi noti.

Giovedì 7 e venerdì 8 maggioMarco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, sarà a Roma per incontrare alcuni membri del Vaticano e dello Stato italiano. Questo sarà il primo incontro dopo gli scontri che ci sono stati sia tra la Santa Sede e gli Usa, sia tra il Presidente del Consiglio e Donald Trump. Secondo quanto rivelato dalCorriere della Sera, questo incontro potrebbe essere un modo per cercare di far fare pace con la potenza Usa. Come una colomba che porta il ramoscello d’ulivo, cosìRubio sarà il portatore di paceaffinché i rapporti si distendano di nuovo e tornino ad essere quelli di prima. Questa per Rubio sarà la terza visita in Italia, dopo quella di maggio 2025 a Villa Madama e la presenza all’inaugurazione delle olimpiadi invernali, con J.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rubio a Roma per portare la pace: il 7 maggio l’incontro con Papa Leone XIV

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