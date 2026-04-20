Il vescovo Corazza nel cuore della comunità | al via la visita pastorale a San Martino in Villafranca
Dal 20 al 26 aprile, il vescovo Livio Corazza sarà impegnato in una visita pastorale nell’unità pastorale di San Martino in Villafranca, proseguendo un percorso di ascolto diretto della comunità locale. L’iniziativa si inserisce nel programma della Chiesa forlivese, che intende incontrare i cittadini e conoscere da vicino le realtà del territorio. La visita rappresenta un momento di confronto tra il rappresentante ecclesiastico e i membri della comunità.
La Chiesa forlivese si mette in ascolto del territorio. Prosegue l’itinerario del vescovo Livio Corazza, che dal 20 al 26 aprile sarà impegnato nella visita pastorale all’unità pastorale di San Martino in Villafranca. Un territorio vasto e vivace che, oltre alla parrocchia capofila, abbraccia.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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