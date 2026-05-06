Il Papa si trova a Napoli e Pompei in una visita pastorale che ha coinvolto diverse località della regione. Una lunga giornata, ricca di eventi e incontri, sta ricevendo una copertura televisiva speciale da parte di Canale 21, che trasmette in modo continuo tutte le fasi della visita. La maratona televisiva permette di seguire passo passo le tappe e le attività del Pontefice durante questa giornata.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Diretta no stop dall’alba per seguire ogni tappa della giornata camapna di Papa Leone XIV, tra celebrazioni, incontri e momenti simbolici.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Il Papa a Napoli e Pompei: maratona televisiva di Canale 21 per la visita pastorale

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