La vedova allegra l' Opera al cinema sullo schermo del Piccolo Teatro

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 12 maggio, alle ore 19.30, ultimo appuntamento stagionale con la stagione di "Opera al cinema" sullo schermo del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) dove, in collaborazione con Rai Com, ed il patrocinio del Comune di Padova, quest'anno la gran parte delle opere è stata proiettata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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LA VIUDA ALEGRE, opereta de F. Lehar - Teatro El Círculo, 25 Octubre 2025

Video LA VIUDA ALEGRE, opereta de F. Lehar - Teatro El Círculo, 25 Octubre 2025

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