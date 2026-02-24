La vedova allegra | al Palacultura in scena la Compagnia Italiana di Operette
Sabato 28 febbraio alle ore 18 al Palacultura per l'Accademia Filarmonica di Messina andrà in scena "La vedova allegra". In scena la Compagnia Italiana di Operette, con un cast d'eccezione, corpo di ballo, costumi sontuosi e regia firmata Flavio Trevisan. "Il Barone Zeta, Ambasciatore del Pontevedro a Parigi, riceve un ordine tassativo dal proprio governo: la signora Anna Glavari, giovane vedova del banchiere di corte, deve a tutti i costi risposarsi con un compatriota.
Su il sipario della Stagione di Operette: al Donizetti in scena “La vedova allegra”Il sipario si apre sulla Stagione di Operette 2026 del Teatro Donizetti di Bergamo, con l’atteso debutto di “La vedova allegra”.
Leggi anche: Appuntamento con il mondo dell’operetta: in scena al Sociale La vedova allegra
Un altro breve pezzo dell’Operetta “ La Vedova Allegra” eseguita dall’ Orchestra del Teatro Cilea RC
La vedova allegra in scena al SocialeSTRADELLA. Sabato 14 febbraio, alle 21, al teatro Sociale di Stradella, spazio all'operetta La Vedova Allegra, proposta dalla compagnia Corrado Abbati. L'adattamento e la regia sono di Corrado Abbat ... laprovinciapavese.gelocal.it
La prima dello Sferisterio: La vedova allegra al via con il sold outTutto è disposto: l’ora dovrebbe esser vicina. Marco Vinco, direttore artistico dello Sferisterio, prende in prestito le parole di Figaro per la vigilia del debutto in Arena dove alle 21 andrà in ... ilrestodelcarlino.it
