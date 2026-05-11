La Vanoli saluta vincendo | espugnata Trieste

La Vanoli ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Trieste, portando a casa il risultato positivo. I giocatori hanno espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando il percorso compiuto durante la stagione. La squadra si è imposta con determinazione, conquistando due punti fondamentali in campionato. La partita si è conclusa con il punteggio favorevole per la Vanoli, che ha festeggiato il successo in trasferta.

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"La gioia che i miei giocatori hanno regalato a tutti noi testimonia la bellezza del percorso fatto insieme. Abbiamo incanalato al meglio le energie residue, andando probabilmente anche oltre quel che avevamo da dare. Ho guardato le statistiche, ma questa vittoria deriva soltanto dalla voglia di stare insieme un’ultima volta come gruppo, esprimendo la nostra identità in campo, provando a divertirci e a far divertire". Pierluigi Brotto saluta così Cremona in quella che credibilmente sarà l’ultima gara della sua storia. La Vanoli chiude la sua regular season con una vittoria di prestigio, espugnando il parquet della Pallacanestro Trieste con il punteggio di 89-94 al termine di una gara intensa, giocata su ritmi alti e con grande qualità offensiva da entrambe le parti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Vanoli saluta vincendo: espugnata Trieste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket: Trieste saluta la Champions League battendo Tenerife. Clamoroso Ramsey nell’ultimo quartoSi conclude con una vittoria per Trieste l’edizione 2025-2026 di Basketball Champions League. Trieste, simulazione di sequestro alla Trieste Trasporti: la polizia al lavoro? Domande chiave Come hanno gestito i negoziatori l'ostilità dell'aggressore armato? Quali tecnologie hanno permesso alla polizia di monitorare... Argomenti più discussi: Vanoli saluta vincendo: l'ultimo miracolo di Cremona; La Vanoli saluta vincendo: espugnata Trieste; BM ON LBA/ IL PUNTO CREMONA: Vanoli a Trieste senza obiettivi per l'ultima apparizione in Serie A, saluta anche coach Brotto - Di Martino Cavigioli.