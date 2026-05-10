A Trieste, le forze dell'ordine hanno condotto una simulazione di sequestro presso la Trieste Trasporti, coinvolgendo negoziatori incaricati di gestire l’ostilità di un aggressore armato. Durante l’operazione, sono state impiegate tecnologie di monitoraggio interne per osservare le dinamiche all’interno dell’edificio. La simulazione ha visto la partecipazione di agenti e tecnici, con l’obiettivo di testare procedure e strumenti utilizzati in situazioni di crisi.

? Domande chiave Come hanno gestito i negoziatori l'ostilità dell'aggressore armato?. Quali tecnologie hanno permesso alla polizia di monitorare l'interno?. Come sono stati liberati progressivamente i dipendenti presi in ostaggio?. Perché questa esercitazione cambia la sicurezza dei passeggeri triestini?.? In Breve Esercitazione svolta giovedì 8 maggio presso la sede di via Caduti sul lavoro.. Negoziatori e psicologi della polizia hanno gestito la mediazione da un ufficio mobile.. Telecamere degli autobus hanno trasmesso immagini in tempo reale alla sala operativa.. I dati raccolti serviranno ad aggiornare i piani di sicurezza pubblica locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, simulazione di sequestro alla Trieste Trasporti: la polizia al lavoro

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