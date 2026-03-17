Basket | Trieste saluta la Champions League battendo Tenerife Clamoroso Ramsey nell’ultimo quarto

Trieste ha concluso la stagione di Basketball Champions League con una vittoria contro Tenerife. Nell’ultimo quarto, Ramsey ha segnato un canestro decisivo che ha contribuito al risultato finale. La partita si è giocata questa sera, e il risultato ha coronato l’ultima sfida del torneo per la squadra di casa. La vittoria ha permesso a Trieste di salutare la competizione con un successo.

Si conclude con una vittoria per Trieste l’edizione 2025-2026 di Basketball Champions League. Nel passo d’addio alla competizione al PalaRubini, il club giuliano supera per 82-76 La Laguna Tenerife, in una partita nella quale Jahmi’us Ramsey si rende protagonista con 17 dei suoi 31 punti realizzati tutti, consecutivamente, nell’ultimo quarto. Per Tenerife 15 di Wesley van Beck e 14 di Rokas Giedraitis. Trieste, che per questa partita tiene a riposo Juan Toscano-Anderson, dopo una prima parte di quarto iniziale a tinte d’equilibrio deve subire le iniziative di Huertas, Alderete e Patty Mills (sì, lui), oltre che di Abromaitis. Tenerife va così sul 20-27 a chiudere il primo quarto, ma i giuliani resistono grazie a sette punti in fila di Uthoff. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Trieste saluta la Champions League battendo Tenerife. Clamoroso Ramsey nell’ultimo quarto Articoli correlati Basket, Champions League: Trieste crolla nel finale e perde contro La Laguna TenerifeSi è appena conclusa alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna la sfida valevole per la seconda giornata del Round of 16 della... Basket: Trieste cade in casa col Nymburk e si complica la strada in Champions LeagueSi è appena conclusa al PalaTrieste la sfida valevole per il terzo turno della seconda fase della Champions League e in campo sono scese la... NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz v Pallacanestro Trieste | Play-Ins Highlights | #BasketballCL 2025-26 Aggiornamenti e notizie su Champions League Temi più discussi: Trieste la spunta su Trento, primo sorriso per Taccetti; Pallacanestro Trieste, frattura del setto nasale per il capitano Deangeli; Gli highlights di ERA Nymburk – Pallacanestro Trieste; Eurolega, Virtus ko con il Partizan. Trento vola ai quarti di Euro Cup. Un invasato Ramsey conduce Trieste alla vittoria su TenerifePALLACANESTRO TRIESTE vs LA LAGUNA TENERIFE diretta 4Q Live - Ramsey ruba palla a Huertas e Bannon accorcia. Iannuzzi la ruba a Van Beck e firma il 59-62. Giedraitis da rimbalzo d'attacco ... pianetabasket.com Basket, Trieste perde con Nymburk ed è eliminata dalla Champions LeagueTermina l'avventura della Pallacanestro Trieste nella Basketball Champions League. Con una giornata d'anticipo la squadra italiana è infatti sicura di non ... oasport.it Il Bodo è squadra modesta, non da ottavi di Champions League. Bravissima ad andare oltre i suoi limiti, in 180' può succedere di tutto e con l'Inter aveva pescato il jolly in un mazzo di 100 carte. Ma questi avevano perso in casa con la Juve facendo segnare O x.com Lo Sporting Lisbona ribalta il Bodø/Glimt con una clamorosa rimonta: i norvegesi si devono arrendere dopo aver eliminato l’Inter ai playoff, la loro favola in Champions League è finita - facebook.com facebook