La truffa della Tari irregolare | ecco i numeri da cui arrivano i messaggi fake

Negli ultimi giorni, molti cittadini hanno ricevuto un messaggio sul proprio cellulare che segnala una presunta irregolarità nel pagamento della Tari. Il testo dell’sms invita a verificare la propria posizione e a evitare possibili sanzioni. Si tratta di messaggi che circolano in modo massiccio e che sembrano provenire da fonti ufficiali, ma sono stati identificati come truffe.

Un sms, che sta arrivando sui cellulari di molte parmigiane e parmigiani, segnala una presunta posizione irregolare per quanto riguarda il pagamento della Tari. Nel testo si invita a chiamare un numero di telefono per regolarizzare la propria posizione. È l'ennesima truffa. Il numero è infatti a.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Tari, arrivano messaggi truffa su debiti e irregolarità: come difendersiFalsi avvisi sul pagamento della Tari via Sms: diversi Comuni d’Italia hanno messo in guardia i cittadini da una campagna di phishing segnalata nelle... “Tari irregolare, ci contattati per evitare aggravamenti”: a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiutiLodi, 8 aprile 2026 – Scatta l’allerta truffe in città: stanno circolando in questi giorni falsi messaggi relativi alla TARI, la tassa sui rifiuti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tentativo di truffa via SMS su pagamento TARI; Devi pagare la TARI: circola sempre di più il messaggio truffa, come difendersi; Allerta truffe: falsi messaggi sulla TARI; Attenzione alla truffa della TARI. Truffa ai cittadini della provincia. Attenzione agli SMS sulla TARITelefonate da numeri privati e messaggi di natura fraudolenta ai danni dei cittadini relativi alla tassa sui rifiuti, hanno allertato i Comuni della provincia di Siracusa che a loro volta hanno lancia ... siracusaoggi.it Pontirolo Nuovo, allerta truffe via Sms sulla Tari: segnalazioni di falsi messaggi ai cittadiniIl Comune avvisa la popolazione: circolano Sms ingannevoli che chiedono di contattare numeri a pagamento per presunte irregolarità tributarie ... bergamonews.it Per cinque anni niente Imu e Tari tra Steccato di Cutro e Isola Capo Rizzuto: scoperta evasione milionaria. L’operazione del Reparto Aeronavale di Vibo: “Colpire chi non paga per tutelare servizi e concorrenza” - facebook.com facebook