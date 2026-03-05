WhatsApp a pagamento? Ecco cosa sappiamo davvero su WhatsApp Plus

Negli ultimi giorni circolano voci su un possibile modello a pagamento per WhatsApp, ma finora non ci sono cambiamenti ufficiali. Le funzioni di WhatsApp continueranno a essere gratuite e non sono state annunciate modifiche nel funzionamento dell’app. Le indiscrezioni riguardano anche WhatsApp Plus, una versione non ufficiale, ma non ci sono conferme ufficiali su eventuali costi associati a questa piattaforma.

Negli ultimi giorni si sono intensificate le indiscrezioni su un possibile WhatsApp a pagamento, ma prima di lasciarsi prendere dal panico è bene chiarire un aspetto fondamentale: le funzionalità attuali dell’app resteranno gratuite. Nessuno sarà obbligato a pagare per continuare a utilizzare WhatsApp così come lo conosciamo oggi. L’eventuale abbonamento riguarderebbe esclusivamente funzioni extra, senza intaccare l’esperienza base che miliardi di utenti utilizzano quotidianamente. Le informazioni più dettagliate arrivano da WABetaInfo, punto di riferimento per le anticipazioni sulle novità della piattaforma. Secondo quanto emerso dall’analisi dei codici interni dell’app, il progetto sarebbe già in fase avanzata di sviluppo. 🔗 Leggi su Billipop.com

