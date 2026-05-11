La regione dello Stretto di Hormuz si trova al centro di una crisi complessa in cui nessuno dei paesi coinvolti può recedere senza subire conseguenze politiche o strategiche. La tensione tra le parti si acuisce perché ogni mossa verso la de-escalation viene vista come una perdita di faccia o di posizione di forza. La situazione rimane delicata, con rischi di escalation che aumentano giorno dopo giorno.

Il punto che rende la crisi così pericolosa è che nessuno degli attori principali può permettersi facilmente di arretrare. Gli Stati Uniti non possono riconoscere apertamente che la pressione militare non ha piegato l’Iran. Israele non può accettare che Teheran esca rafforzata da uno scontro regionale. Le monarchie del Golfo non possono ammettere che la loro sicurezza dipenda ormai anche dal consenso iraniano. E l’Iran, dopo aver costruito la propria narrazione sulla resistenza, non può accettare un accordo che venga percepito come un cedimento. Da qui nasce la trappola. Washington cerca un’intesa che salvi la faccia e ripristini almeno in parte la libertà d’azione americana nel Golfo.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La trappola di Hormuz: perché nessuno può più arretrare senza perdere la faccia

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