A un mese e mezzo dall’inizio del conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran, la Marina americana si occupa di bloccare i porti iraniani e di bonificare lo Stretto di Hormuz, area strategica per il traffico marittimo globale. La presenza di mine iraniane nel tratto di mare rappresenta una minaccia significativa, rendendo difficile e pericoloso il processo di sminamento. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni militari crescenti tra le due parti.

A un mese e mezzo dall’inizio del conflitto contro l’Iran, il presidente Donald Trump ha affidato alla Marina degli Stati Uniti il compito di bloccare i porti iraniani e quello di bonificare lo Stretto di Hormuz dalle mine iraniane. Riguardo al primo non sono ancora chiari alcuni dettagli, come per esempio quali saranno i porti nei quali verrebbero portate e bloccate le navi, mentrel’operazione di rimozione delle mine è più definita tutt’altro che rapida nonostante il fatto che all’inizio delle ostilità, le navi iraniane in grado di posare gli ordigni siano state bersagliate dall’aviazione americana. Il Comando Centrale Usa (Centcom) ha...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hormuz, la trappola delle mine: perché sminarlo è un incubo e cosa può succedere

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