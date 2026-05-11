Stasera, lunedì 11 maggio, torna su La7 il programma La Torre di Babele, condotto da Corrado Augias. La trasmissione si concentra su temi di attualità e storia, offrendo approfondimenti attraverso il confronto con vari ospiti. Tra gli interventi previsti, anche quello di Jovanotti, che parteciperà alla puntata per discutere di argomenti ancora da definire. La trasmissione prosegue nel suo percorso di analisi e confronto.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 11 maggio, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di attualità e storia della prima serata di La7 che prosegue il suo dialogo con gli ospiti per cercare chiavi di lettura utili a comprendere il presente. Anticipazioni e ospiti dell’11 maggio 2026. La nuova puntata, dal titolo ‘ Finimondo, penso positivo ‘, affronta un tempo segnato da incertezze e tensioni: tra la radicalizzazione dell’odio, un presidente degli Stati Uniti percepito sempre più fuori controllo e le evoluzioni dell’intelligenza artificiale, Augias si interroga sulla possibilità di individuare segnali di speranza....🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Torre di Babele, Augias ‘pensa positivo’ con Jovanotti

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