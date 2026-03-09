La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 | le anticipazioni del 9 marzo

Il 9 marzo su La7, Corrado Augias conduce una puntata della Torre di Babele dedicata al Maxiprocesso di Palermo. Ospiti sono lo scrittore Roberto Saviano e un ex magistrato, che discutono degli aspetti legati a uno dei procedimenti giudiziari più noti in Italia. La trasmissione approfondisce i dettagli e le fasi principali di quella vicenda giudiziaria.

La decima puntata de La Torre di Babele torna questa sera, lunedì 9 marzo, come sempre alle 21.15 su La7. Il programma, condotto dal giornalista e scrittore Corrado Augias, prosegue nel suo impegno di analisi approfondita dei grandi temi storici e civili che hanno plasmato l'identità dell'Italia contemporanea, offrendo spunti di riflessione critici per comprendere meglio le complessità dell'attualità. Al centro della puntata di questa sera c'è il Maxiprocesso di Palermo, uno dei capitoli più significativi e drammatici della storia della giustizia italiana, che ha segnato il culmine della sfida dello Stato contro la criminalità organizzata.