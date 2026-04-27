La Torre di Babele | Augias torna con ‘Finimondo istruzioni per un confuso presente’

Stasera, 27 aprile, Corrado Augias riprende il suo programma La Torre di Babele sulla rete La7. La trasmissione si concentra su temi di attualità e storia, offrendo approfondimenti e riflessioni su argomenti vari. La puntata di questa sera rappresenta un nuovo appuntamento nel palinsesto serale, con la presenza di Augias come conduttore e narratore delle vicende trattate.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 27 aprile, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di attualità e storia della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 27 aprile 2026. Augias dedica la puntata a una domanda che attraversa il nostro tempo: “ Come orientarsi in un mondo che sembra aver perso ogni regola? “. Per rispondere a questo interrogativo, la nuova puntata, dal titolo ‘ Finimondo, istruzioni per un confuso presente ’, rifletterà su un dato evidente: gli equilibri costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale appaiono incrinati, mentre crisi geopolitiche, guerre e trasformazioni globali impongono una condizione di instabilità permanente.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Torre di Babele: Augias torna con ‘Finimondo, istruzioni per un confuso presente’ Notizie correlate La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 2 febbraioTerza puntata del nuovo anno di La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias che ogni settimana affronta un tema di natura storica,... La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 9 marzoLa decima puntata de La Torre di Babele torna questa sera, lunedì 9 marzo, come sempre alle 21. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Torre di Babele - Puntata del 18/4/2026; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 27 aprile; LA TORRE DI BABELE: SU LA7 IN PRIMA SERATA FINIMONDO, CON ANTONIO SCURATI E UMBERTO GALIMBERTI; La Torre di Babele Doc - Elisabetta, L'incoronazione. La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 27 aprileStasera, lunedì 27 aprile 2026, in prima serata su La7, nuova puntata de La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias: temi e ospiti. gazzetta.it La Torre di Babele - Il Coraggio di Vincere e di Vivere - Puntata del 13/4/2026La Torre di Babele dedica la nuova puntata a un grande tema del nostro tempo: il coraggio di vincere e di vivere.La prima metà del Novecento è stata segnata da due guerre mondiali, dalle dittature, da ... la7.it La Torre di Babele added a new photo. - La Torre di Babele - facebook.com facebook