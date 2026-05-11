La torre degli anziani e la Padova comunale

Domenica 17 maggio 2026, sarà riaperta al pubblico la Torre degli Anziani, un campanile storico di Padova che risale al XII secolo. Dopo decenni di chiusura, l’edificio, considerato il più antico della città, sarà di nuovo accessibile ai cittadini. La torre, situata nel centro di Padova, rappresenta un esempio di architettura civile medievale e ha una funzione pubblica come campanile.

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