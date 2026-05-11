La torre degli anziani e la Padova comunale
Domenica 17 maggio 2026, sarà riaperta al pubblico la Torre degli Anziani, un campanile storico di Padova che risale al XII secolo. Dopo decenni di chiusura, l’edificio, considerato il più antico della città, sarà di nuovo accessibile ai cittadini. La torre, situata nel centro di Padova, rappresenta un esempio di architettura civile medievale e ha una funzione pubblica come campanile.
Domenica 17 Maggio 2026. Dopo vari decenni torna accessibile alla cittadinanza la Torre degli Anziani che è un campanile pubblico ed è il più antico edificio civico di Padova, già esistente nel secolo XII. Era la torre gentilizia della famiglia Camposampiero, e nel 1215 venne venduta alla.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La Torre degli Anziani restaurata
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