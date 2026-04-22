Zanzare a Padova al via la prevenzione su tutto il territorio comunale

A Padova è stata firmata dal sindaco un’ordinanza dedicata alla prevenzione e al controllo delle zanzare, con particolare attenzione alla Zanzara Tigre e alla Zanzara Comune. La misura riguarda tutto il territorio comunale e si inserisce nelle iniziative di lotta alle malattie trasmesse dagli insetti vettori. La decisione segue le consuete procedure di controllo e prevenzione adottate annualmente dalla amministrazione locale.

È stata firmata dal Sindaco Sergio Giordani la consueta Ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori come le zanzare, in particolare la Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e la Zanzara Comune (Culex pipiens).L’ordinanza, che recepisce le direttive della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sicurezza stradale e segnaletica: interventi diffusi su tutto il territorio comunale di MiranoProsegue il programma di interventi dedicati alla sicurezza stradale e al miglioramento della segnaletica sul territorio comunale. Salute e prevenzione: Kormed promuove open day gratuiti nelle strutture toscane e su tutto il territorio nazionaleArezzo, 15 aprile 2026 – In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione, Kormed - network sanitario del Gruppo Clariane Italia, la realtà... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Zanzare: al via la prevenzione su tutto il territorio del comune di Padova; Zanzare, via alle disinfestazioni: Fondamentale farle ora; Contrasto al virus West Nile, partita la disinfestazione contro le zanzare; Colpito dal virus della zanzara tigre Allarme Ulss: Rischio diffusione. Zanzare in Italia, novità in vista e arbovirosiI cambiamenti climatici e le arbovirosi, mentre preoccupano due nuove zanzare in arrivo da Corea e Giappone. I nomi sono esotici, ma abbiamo imparato a conoscerle. Dengue, West Nile, Chikungunya, Tos ... lapresse.it Ospedale, incubo zanzare in reparto. I pazienti: «Fate una disinfestazione»PORDENONE - In alcuni reparti dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone i pazienti hanno riferito la presenza di zanzare nelle stanze e negli spazi comuni. La segnalazione arriva da alcuni ... ilgazzettino.it Latina ha avviato il piano comunale di disinfestazione per contrastare la presenza delle zanzare, con trattamenti larvicidi in corso e ulteriori cicli previsti da maggio a novembre - facebook.com facebook