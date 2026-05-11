La Team Boxe Mesagne vola alle finali italiane U17 | Tamburrano imbattuto Sardelli qualificato

La squadra di boxe di Mesagne ha concluso con successo le fasi interregionali U17 tenutesi a Montecatini Terme, ottenendo due qualificazioni alle finali nazionali. Tamburrano si è presentato imbattuto durante l’intera competizione, mentre Sardelli ha conquistato il passaggio alle finali. La squadra torna a casa con un risultato che testimonia il buon livello raggiunto nel settore giovanile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui