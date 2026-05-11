La Team Boxe Mesagne vola alle finali italiane U17 | Tamburrano imbattuto Sardelli qualificato

Da brindisireport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di boxe di Mesagne ha concluso con successo le fasi interregionali U17 tenutesi a Montecatini Terme, ottenendo due qualificazioni alle finali nazionali. Tamburrano si è presentato imbattuto durante l’intera competizione, mentre Sardelli ha conquistato il passaggio alle finali. La squadra torna a casa con un risultato che testimonia il buon livello raggiunto nel settore giovanile.

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MESAGNE - La Team Boxe Mesagne chiude nel migliore dei modi le finali interregionali U17 di pugilato disputate oggi a Montecatini Terme, tornando a casa con un risultato straordinario e due qualificazioni alle finali dei Campionati Italiani.Jordany Tamburrano: una prova di carattereAl suo sesto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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