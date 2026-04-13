Regionali U17 la Cannata boxe team brilla in Sicilia | due ori due argenti e il pass per gli interregionali

La tre giorni dei Campionati Regionali Under 17 si è conclusa presso le strutture della Cannata Boxe Team, con un bilancio di risultati molto positivi. La squadra ha conquistato due medaglie d’oro e due d’argento, qualificandosi così per gli interregionali. La competizione si è svolta in Sicilia, coinvolgendo numerosi giovani atleti provenienti dalla regione.

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la tre giorni dei Campionati Regionali Under 17, ospitata presso le strutture della Cannata Boxe Team. L'evento non ha rappresentato soltanto una vetrina per i migliori talenti del pugilato siciliano, ma è stato anche la conferma della solidità.🔗 Leggi su Palermotoday.it Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Italia terza con tre ori e due argenti, primi gli Stati UnitiI Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Due ori per la Chimera Nuoto: successi regionali e pioggia di medaglie per gli aretiniA Livorno, ai campionati regionali riservati agli atleti over 25, la società aretina ha schierato sette nuotatori e nuotatrici che hanno ben figurato...