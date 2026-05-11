La superstizione del 17 è nata a Roma | perchè quel numero porta sfortuna secondo gli antichi romani

In Italia, il numero 17 è considerato sfortunato e suscita spesso scaramanzie. La superstizione legata a questo numero ha origini antiche e si è radicata soprattutto a Roma, dove si attribuisce a un'origine culturale e religiosa. Molti evitano di usare il 17 in numerazioni di case, in biglietti o in altri contesti quotidiani, mentre il venerdì 17 è visto con diffidenza da alcune persone.

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Tra i numeri che più fanno storcere il naso agli italiani, il 17 occupa un posto speciale. C’è chi evita di sedersi al posto numero 17, chi guarda con sospetto il venerdì 17 e chi lo considera semplicemente un numero “che porta male”. Ma dietro questa paura non c’è solo una credenza popolare moderna: l’ origine del 17 come numero sfortunato viene spesso collegata all’antica Roma. LEGGI ANCHE: Italia di Moda al MAXXI: la fotografia incontra la moda Il numero 17 “porta sfortuna” dai tempi dell’Antica roma. Per capire la superstizione bisogna partire da come i romani scrivevano il numero 17: XVII. A prima vista sembra una normale combinazione di cifre.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Saint Patrick, Apostle of Ireland: The Slave Who Converted a Nation and Became Its Patron Saint Notizie correlate Venerdì 17: perché si dice che porta sfortuna? La storia di una superstizione tutta italianaRoma, 17 aprile 2026 – Come diceva Eduardo De Filippo: “Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male”. Sora, presentazione del libro “A tavola con gli antichi romani” di Giorgio FranchettiDomenica 19 aprile, alle ore 11:00, il Museo della Media Valle del Liri vi invita a un appuntamento speciale dedicato alla scoperta della cultura...