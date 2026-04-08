Sora presentazione del libro A tavola con gli antichi romani di Giorgio Franchetti

Domenica 19 aprile alle 11:00, presso il Museo della Media Valle del Liri, si terrà la presentazione del libro “A tavola con gli antichi romani” di Giorgio Franchetti. L’evento è dedicato alla cultura gastronomica dell’antica Roma e offre l’opportunità di approfondire tematiche legate alla storia culinaria dell’epoca. La presentazione si svolgerà nel contesto del museo, che ospita anche altre iniziative legate al patrimonio storico e culturale della zona.

Domenica 19 aprile, alle ore 11:00, il Museo della Media Valle del Liri vi invita a un appuntamento speciale dedicato alla scoperta della cultura gastronomica dell’antica Roma, attraverso la presentazione del libro “A tavola con gli antichi romani” di Giorgio Franchetti.Un’occasione per entrare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Artena. “A tavola con gli antichi Romani”, Presentato al Museo Archeologico il libro di Giorgio FranchettiARTENA (Eledina Lorenzon) – Interessante e coinvolgente iniziativa, Domenica 15 Marzo, al Museo Civico Archeologico R. Scoperte archeologiche a Torre del Greco: Villa Sora rivela antichi affreschi e mura romaniA Torre del Greco, nella villa romana di Villa Sora, un cantiere in piena attività è stato ritrovato al momento dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d. Sora, al museo un viaggio nella cucina dell’antica Roma con Giorgio FranchettiSora, il Museo della Media Valle del Liri ospita Giorgio Franchetti per la presentazione di A tavola con gli antichi romani, con interventi, approfondimenti storici e pietanze ispirate al mondo roma ... sora24.it Il rapporto tra l'uomo e le api, un libro dell'archeologo Giorgio FranchettiDomani, domenica 8 febbraio dalle ore 11,00 presso Villa Campolieto a Ercolano (NA), si terrà la presentazione del saggio L'apicoltura nel Mediterraneo antico. Archeologia del rapporto tra uomo e api ... ansa.it