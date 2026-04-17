Il venerdì 17 è considerato un giorno sfortunato in molte culture, ma questa credenza ha radici particolarmente radicate in Italia. La superstizione si è diffusa nel tempo attraverso vari racconti e tradizioni popolari, consolidandosi come un giorno in cui sarebbe meglio evitare determinati comportamenti o decisioni importanti. La data ha suscitato sempre un certo timore, portando a numerosi riferimenti nel folklore e nella cultura popolare italiana.

Roma, 17 aprile 2026 – Come diceva Eduardo De Filippo: “Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male”. In Italia il problema si chiama 17. Mentre mezzo mondo trema davanti al venerdì 13, l'Italia ha il suo giorno nero personale: il venerdì 17. La superstizione è così radicata da avere persino un nome scientifico: eptacaidecafobia, dal greco eptacaideca (diciassette) e fobia (paura). Non è un'invenzione moderna: già nella Grecia antica il numero 17 era aborrito dai seguaci di Pitagora, perché si trovava tra il 16 e il 18, considerati perfetti nella loro rappresentazione geometrica di quadrato e triangolo equilatero. Ma oggi quella del 17 è una fobia tutta italiana.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Venerdì 17: perché si dice che porta sfortuna? La storia di una superstizione tutta italiana

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