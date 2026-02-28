Verona ha battuto Civitanova con un punteggio di 3-1 nelle semifinali di Supercoppa Italiana, con i set che si sono conclusi rispettivamente 27-25, 30-28, 17-25 e 25-21. La squadra di Verona si è guadagnata così il passaggio alla finale, grazie alle prestazioni di Keita-Darlan e alla vittoria nei quattro set disputati.

La compagine veneta è stata più accorta, attenta e pimpante nei roventi finali dei primi due set, decisi ai vantaggi: nel primo parziale ha annullato due set-point (24-23 e 25-24) grazie a due staffilate di Darlan, che ha poi firmato un ace e ha concretizzato il set-point avuto a disposizione; nel secondo parziale la Rana ha annullato tre set-point (24-23, 25-24, 26-25), poi Keita e Sani hanno fatto la differenza fino ai quattro tocchi dei marchigiani. La Lube, che prosegue così la propria stagione decisamente altalenante (sesto posto nella stagione regolare di campionato), ha tentato di riaprire la partita dominando il terzo set, ma nel quarto set Verona ha ripreso in mano le redine del gioco e ha chiuso i conti in maniera perentoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Verona mostra i muscoli a Civitanova e giocherà la finale di Supercoppa Italiana: Keita-Darlan show

