Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Anne Hathaway e Anna Wintour sono salite insieme sul palco del Dolby Theatre, attirando l’attenzione di tutti. Il momento più commentato è stato quando Hathaway ha detto “Grazie Emily”, in riferimento a un celebre film, creando un siparietto diventato virale sui social. La scena ha coinvolto il pubblico presente e gli spettatori di tutto il mondo.

La realtà ha copiato la finzione sul palco del Dolby Theatre. Agli Oscar 2026, la consegna de i premi per Migliori costumi e Miglior trucco e acconciature si è trasformata in una vetrina promozionale chirurgica per l’imminente sequel de “ Il Diavolo veste Prada “, in arrivo nelle sale il prossimo 29 aprile. A condividere la scena sono state l’attrice Anne Hathaway e Anna Wintour, volto storico di Vogue US e celebre musa ispiratrice per lo spietato personaggio di Miranda Priestly. Il siparietto sul palco: la domanda ignorata e l’assistente “Emily”. Per la sua prima volta in assoluto nel ruolo di presentatrice agli Academy Awards, Wintour è stata al gioco, calandosi perfettamente nella parte della direttrice glaciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Grazie Emily”: Anne Hathaway e Anna Wintour insieme sul palco degli Oscar 2026, il siparietto che cita “Il Diavolo veste Prada” è virale

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