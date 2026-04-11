Il film Il diavolo veste Prada 2 sta per essere distribuito nelle sale, con un tour promozionale internazionale in corso. Tra le attrici coinvolte, una nota attrice americana ha attirato l’attenzione per il suo look, che richiama lo stile mostrato nel primo capitolo della saga. La promozione del film ha portato anche a discussioni sul suo impatto sulla moda e sull’immagine pubblica degli interpreti.

Anne Hathaway e l'ossessione per la chioma di Andy Sachs E adesso che torna nelle vesti di uno dei suoi personaggi più iconici, Andy Sachs, ne Il diavolo veste Prada 2 (chi non ha segnato sul calendario il 29 aprile, data di uscita al cinema del film, mente), abbiamo tutte un disperato bisogno di quella chioma scalata color cioccolato. Impegnata attualmente nel press tour della pellicola in giro per il mondo, Anne Hathaway accende il desiderio dell'hairlook del suo alter ego sul grande schermo. A essere oggetto di ossessione da parte delle beautyhaolic è soprattutto il suo taglio scalato con tanto di frangia. Ed è subito effetto nostalgia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Anne Hathaway e l'effetto de Il diavolo veste Prada sulle chiome

Anne Hathaway riconferma la «frangia di Andy», Meryl Streep punta sulle pink lips: i beauty look delle protagoniste de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway bissa l'iconica «frangia di Andy» Autore dell'hair look è il fidato Orlando Pita, che ha riconfermato per l'appunto l'iconico...

Anne Hathaway a Milano dopo gli Oscar, l’evento sorpresa prima de Il Diavolo Veste Prada 2Lei è senza dubbio una delle attrici più amate di Hollywood, legata indissolubilmente al ruolo di Andy interpretato nell’iconica pellicola Il Diavolo...

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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