Fontana Antica Soprintendenza consegna progetto di recupero al Comune A breve il restauro

La Soprintendenza ha consegnato al Comune di Gallipoli il progetto di recupero della Fontana Antica, che sarà avviato a breve. Il Comitato Fontana Antica ha confermato di proseguire con impegno e costanza le attività di tutela e valorizzazione dell'antico monumento cittadino, portando avanti un percorso iniziato diversi anni fa. La consegna del progetto segna un passo importante per il futuro intervento di restauro.

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GALLIPOLI – Come anticipato qualche giorno addietro dal Comitato Fontana Antica di Gallipoli, che continua con determinazione, costanza e spirito di servizio il proprio impegno avviato da alcuni anni e finalizzato alla tutela e alla valorizzazione concreta della storica fontana cittadina.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Progetto e recupero della Tofano, il Comune incontra la SoprintendenzaSull'incontro ha diffuso, invece, una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a firma del capogruppo Giuseppe Odoroso e della consigliera Rosa... Fontana Antica, prioritario il restauro. Il Comitato assicura: “Impegno per eseguire il progetto”GALLIPOLI – Lo stato di “salute” dell’antica fontana di piazza Aldo Moro a Gallipoli è sempre al centro dell’attenzione e soprattutto dopo le ondate... Tutti gli aggiornamenti Fontana Antica, Soprintendenza consegna progetto di recupero al Comune. A breve il restauroIl prossimo 12 maggio il primo passo decisivo con il progetto stralcio relativo agli interventi sulle opere idrauliche grazie al contributo del Fai che andrà ad integrare il restauro del monumento che ... lecceprima.it Fontana Antica, prioritario il restauro. Il Comitato assicura: Impegno per eseguire il progettoL’omonimo sodalizio cittadino che ha contribuito ad ottenere la posizione di prestigio nel censimento del Fai garantisce la prosecuzione dell’iter burocratico. Il recupero strutturale coordinato dalla ... lecceprima.it