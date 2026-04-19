Trovati a bere alcolici nel Parco multa da 600 euro

Ieri sera, poco prima delle 19, due persone sono state sorprese dalla polizia locale nel Parco Increa a Brugherio mentre bevevano alcolici da bottiglia. Gli agenti hanno proceduto con una multa di 600 euro a ciascuno dei presenti. L’intervento si è svolto senza ulteriori incidenti o complicazioni. La vicenda si è conclusa con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Gli agenti della polizia locale li hanno trovati che stavano bevendo alcolici in bottiglia poco prima delle 19 di ieri, 18 aprile, nel Parco Increa a Brugherio. E per loro è scattata subito la multa con ordine di allontanamento. Il fattoIntorno alle 18:45 i due, una donna residente a Pesano con.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Sorpresi a bere nel circolo privato: non erano iscritti. Multa di oltre 10mila euroFalconara, 4 marzo 2026 – Controlli a tappeto degli agenti della Polizia locale di Falconara e dei poliziotti della Divisione di Polizia... Profumi e vestiti per 600 euro da una parte, alcolici dall’altra: doppio furto e aggressione ai carabinieriI carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato due uomini, uno per tentato furto aggravato e l'altro per tentata rapina. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tutto quello che non ti dicono sugli effetti dell'alcol; Meno calorie e più benessere nel calice: l'alternativa al solito vino per godersi un brindisi senza sensi di colpa; Emergenza abbuffata nei giovani. L’esigenza di bere già al risveglio; Quanto vino al giorno si può bere senza avere problemi di salute? Risponde l'esperta. Sober dating: innamorarsi senza bere alcoliciIl sober dating è la tendenza agli appuntamenti a non bere alcolici per instaurare connessioni profonde e individuare le red flag, mantenendo la salute ... dilei.it Quante birre bere a cena senza stare male?Informati su quante birre bere a cena per evitare malessere. Trova i limiti e suggerimenti per un consumo equilibrato. Questo articolo esplora quante birre bere ... Leggi tutto ... msn.com L'uomo si è suicidato lanciandosi dalla torre del castello di Cossombrato, in provincia di Asti, dove lavorava come giardiniere. Sui corpi delle due vittime sono stati trovati segni di arma da taglio causati da un attrezzo agricolo facebook Il caso #Garlasco e il possibile movente. Gli inquirenti analizzano appunti e post trovati nel pc di Andrea Sempio e indagano il suo profilo psicologico e sulle sue modalità di relazione con le ragazze. #Tg1 Elena Fusai x.com