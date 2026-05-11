La storica azienda chiude lo stabilimento italiano e taglia 1700 posti | un disastro!

Electrolux ha deciso di chiudere lo stabilimento italiano, determinando il licenziamento di circa 1.700 lavoratori. L’azienda ha comunicato un piano di ristrutturazione che prevede la cessazione delle attività nel sito locale. La notizia ha provocato reazioni da parte dei sindacati, che hanno avviato proteste e richieste di chiarimenti. La decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione aziendale a livello internazionale.

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Electrolux annuncia un durissimo piano di ristrutturazione in Italia e scatena la protesta dei sindacati. La multinazionale svedese degli elettrodomestici ha comunicato il taglio di circa 1.700 posti di lavoro, quasi il 40% dell’intera forza occupazionale italiana del gruppo. Una decisione che colpisce soprattutto il distretto industriale marchigiano e che riaccende l’allarme sulla crisi del settore manifatturiero italiano. La notizia è arrivata durante l’incontro di Mestre con le organizzazioni sindacali, dove l’azienda ha illustrato il nuovo piano industriale. Tra i provvedimenti più pesanti c’è la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, specializzato nella produzione di cappe di alta gamma e dove lavorano circa 170 dipendenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La storica azienda chiude lo stabilimento italiano e taglia 1700 posti: un disastro! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Electrolux dimezza la produzione e chiude lo stabilimento di Cerreto d'Esi: 1700 esuberi su 4mila dipendentiElectrolux ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, dove lavorano circa 170 dipendenti. Da piccolo fabbro a un impero con 500 collaboratori: la storica azienda taglia il traguardo dei 100 anniCna Rimini si congratula con Paglierani Srl, l’azienda di Poggio Torriana specializzata nella progettazione e produzione di macchine e sistemi per la... Argomenti più discussi: La storica libreria Hoepli chiude il 27 maggio. Verso la vendita il palazzo nel centro di Milano; Chiude Olimpias Yarns: Un colpo al distretto; Fifa chiude la storica collaborazione con Panini, dal 2031 le figurine ufficiali andranno a Topps; Ferrarini accelera la crescita: il 2025 si chiude con 197 milioni di fatturato e ebidta di 13,4 milioni di euro. La storica azienda chiude dopo 70 anni:CASTELFRANCO - Avrebbe dovuto festeggiare i 70 anni di attività, invece a fine anno La Puleggia, storico marchio industriale di Castelfranco, chiuderà i battenti. Trenta dipendenti di fonderia e ... leggo.it