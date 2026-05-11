La storia dell’arte come spunto per ridere del quotidiano | alle Muse un Filippo Caccamo Fuori di tela

ANCONA - Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok – è pronto a calcare la scena con il suo nuovo spettacolo Fuori di Tela (scritto e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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